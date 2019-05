Campanha em Tamarana orienta trabalhadores de canteiros de obras para prevenção contra acidentes

Em sintonia com a Campanha Abril Verde, da Secretaria da Saúde do Paraná, servidores da Secretaria municipal de Saúde visitaram seis canteiros de obras em Tamarana para conversar com os profissionais que atuam nesses locais sobre a importância da prevenção contra acidentes de trabalho.

A ação ocorreu na terça-feira (23), já que este domingo (28) foi o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças de Trabalho. Também foram fixados cartazes em unidades da Saúde local e demais órgãos públicos – além de depósitos de material de construção – para alertar a respeito do tema.

"A construção civil é um setor que tem muitos acidentes de trabalho", informou Guilherme Garcia, coordenador de Combate a Endemias e um dos servidores envolvidos na iniciativa. "Um problema que vemos bastante são as 'gambiarras': a pessoa tem uma ferramenta para um tipo de serviço, mas resolve adaptá-la para outra função", acrescentou.

Durante as visitas, também foi salientada a importância de os operários utilizarem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). "É preciso fazer o trabalho de uma forma metódica, sem pressa, para não ter perigo de acidente, além de usar itens como capacete, botinas e óculos", exemplificou ele.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp