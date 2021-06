Carlópolis: Hiroshi entrega demandas ao ministro da Educação

O prefeito de Carlópolis Hiroshi Kubo entregou ao Ministro da Educação Milton Ribeiro demandas para melhorar ainda mais as instalações físicas, conforto e condições de aprendizagem para as crianças do município.

A entrega do documento aconteceu durante evento nacional que aconteceu na cidade de Ourinhos (SP) e também contou com o Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Marcelo Ponte.

Foram esclarecidas dúvidas e explanadas sobre o funcionamento de programas do FNDE, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e o Plano de Ações Articuladas (PAR).