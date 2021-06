Carlópolis: Investimentos no Vista Alegre chegam a quase r$ 1 milhão

Em três projetos que irão atender o bairro Vista Alegre em Carlópolis o investimento chegará próximo a R$ 1 milhão. A medida visa melhorar o fluxo no trânsito, segurança e pavimentação asfáltica. O prefeito Hiroshi Kubo destacou sobre a obra nesta semana durante visita ao local.

“São ações necessárias de infraestrutura para a qualidade de vida de nossos moradores”, comenta. A primeira obra que já está a todo vapor é a construção de uma ponte sobre o Ribeirão Fartura para o acesso ao bairro, que é um dos mais populosos do município.

O investimento de R$ 298.211, 08 é uma parceria entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (SEIL). O novo projeto irá possibilitar que dois carros possam transitar simultaneamente e passagem adequada para os pedestres.

Em sequência serão mais dois projetos. A instalação de galerias para captação de águas pluviais e pavimentação asfáltica será de mais de R$ 440 mil. Outra ação será a construção de uma rotatória que irá melhorar o fluxo do trânsito no valor de aproximadamente R$ 250 mil.

“Estes dois projetos de trânsito irão melhorar o fluxo de veículos e pedestres do centro com os barros Vista Alegre, Novo Horizonte, Murador e Maquito. Quero agradecer ao Deputado Romanelli pelo apoio na conquista do recurso juntamente ao Governo do Estado”, finaliza o prefeito Hiroshi Kubo.