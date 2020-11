Carreta do conhecimento do Senai chega a Rolândia; inscrições para o curso de soldador no dia 25, no Sine

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Agência do Trabalhador/Sine Rolândia e o SENAI Arapongas firmaram convênio e Rolândia recebe o projeto "Carretas do Conhecimento", que vai trazer cursos de capacitação profissionalizante gratuitos para pessoas que estão desempregadas. Os cursos serão ministrados em uma carreta estacionada no pátio do Complexo Esportivo Emílio Gomes, área central.

Serão oferecidos dois cursos. O primeiro, de Mecânico Industrial, já teve as vagas preenchidas (inscrições feitas no SINE) para os 40 alunos, que vão estudar em duas turmas de 20: uma turma das 8h às 12h30 e outra turma das 13h às 17h30. As aulas desse curso vão começar na segunda, dia 23/11 e terminarão dia 11 de dezembro.

Já o curso de Soldador profissional vai ter o processo de inscrição, por ordem de chegada, na Agência do Trabalhador/Sine Rolândia, somente na quarta-feira, dia 25. Serão ofertadas 40 vagas, em duas turmas de 20, uma de manhã e outra a tarde. Esse curso vai começar dia sete de dezembro e as aulas serão até o dia 22/12.

Para participar, o aluno precisa ter mais do que 18 anos e levar documentos pessoais e a carteira de trabalho (o requisito é estar desempregado). Ao final do curso, gratuito, os alunos receberão um diploma do SENAI.

Para mais informações, a Agência do Trabalhador/Sine Rolândia atende das 8h às 17h e fica na Av. dos Expedicionários, 604 - Centro, Rolândia. Fone (43) 3255-1118.

