Centenário Do Sul – Deputado Cobra Repórter pede rigor na investigação de idosa mantida em cárcere privado pela própria filha

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa, enviou, ontem (09), um ofício para a delegacia de Centenário do Sul solicitando informações e rigor na investigação do caso em que uma idosa era mantida em cárcere privado pela própria filha.

Segundo relatos da sobrinha da vítima, ela encontrou a idosa com a fralda toda molhada, com fome e frio trancada em um quarto. “Sou autor da lei ‘Junho Violeta”, mês de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa. Esse é um assunto que me preocupa muito! É preciso que conscientizemos a sociedade sobre a importância do respeito aos mais velhos, o que só será possível a partir da educação de todas as gerações e a mudança de comportamento. O idoso não pode ser visto como uma pessoa incapaz, mas como um ser humano detentor de direitos”, disse o deputado estadual Cobra Repórter.

O deputado também reforça a importância da denúncia. “Caso alguém note algo suspeito, denuncie no Disque Idoso pelo telefone 0800 141 0001 ou no 181 da Polícia Militar. No site da Criai (www.criaiparana.org), também é possível fazer uma denúncia clicando no ‘botão’ que fica logo na página principal! A denúncia é de fundamental importância para combater este tipo de crime”, explica o presidente da Criai.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp