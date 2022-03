Centenário do Sul: Homem denunciado pelo MPPR por matar duas pessoas ao dirigir embriagado em alta velocidade é condenado

Um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná – por meio da Promotoria de Justiça de Centenário do Sul, no Norte Central do estado – como responsável pela morte de duas pessoas ao provocar um acidente de trânsito quando dirigia embriagado foi condenado pelo Tribunal do Júri da comarca. A pena foi de dez anos e meio de reclusão em regime inicial fechado.

O acidente aconteceu em 2006, quando o réu dirigia sob efeito de álcool, em alta velocidade (estimada em 190 quilômetros por hora), e acabou batendo seu carro em uma motocicleta onde estavam as vítimas, dois jovens de 20 anos de idade.

Na sessão de julgamento, que durou 17 horas, o Conselho de Sentença acolheu todos os termos da pronúncia, considerando dois homicídios por dolo eventual em concurso formal (quando uma mesma ação resulta em mais de um crime).

O réu não estava preso e poderá recorrer da sentença em liberdade.

Processo número 45-72.2006.8.16.0066.

Ascom/MPPR