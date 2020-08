Cidades do Norte do Paraná aceleram investimentos em tecnologia durante a pandemia

Evento online nesta terça-feira trouxe as ações de Londrina, Ribeirão do Pinhal e Ribeirão Claro

Gestores públicos de mais de 40 municípios participaram ontem (25) do Webinar das Cidades Digitais do Norte do Paraná, evento promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) com o objetivo de levar informação e soluções às Prefeituras da região.

Destaque para Londrina, Ribeirão do Pinhal e Ribeirão Claro, que mostraram como a tecnologia tem sido importante neste momento de crise enfrentada pelos municípios. “Principalmente por estarmos vivendo um momento onde os pré-candidatos já preparam o plano de governo para os próximos quatros anos e, não tenho dúvidas, que a tecnologia será incorporada no planejamento, de um modo a exercer um protagonismo na gestão pública municipal. Esses exemplos servirão para inspirar ou aprimorar o trabalho que vem sendo feito nas cidades”, ressaltou o diretor da RCD, José Marinho.

Além de casos de sucesso e serviços de mercado, o encontro desta terça trouxe as estratégias de transformação digital do governo federal, com a participação da gestora de Projetos da Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, Ana Tereza Correia Bezerra de Castro.

Segundo ela, a digitalização de serviços gera maior confiabilidade, economia, transparência e agilidade na prestação dos serviços. Dados da Secretaria mostram uma redução anual de 690 milhões somente com a carteira de trabalho digital.

A gestora de Projetos também destacou a oferta de mais de 3.600 serviços na internet, muitos deles disponibilizados durante a pandemia. “Isso tem facilitado demais para o cidadão consumir serviços. Quando a gente promove essa transformação digital, muitos serviços passam por uma revisão dos seus próprios processos”, observou ela.

Para o prefeito de Ribeirão do Pinhal, Wagner Martins, o mais jovem eleito no Paraná, as cidades precisam se preparar também para o cenário pós-pandemia. “É inevitável que a gente não trilhe esse caminho da tecnologia. Muitas necessidades surgiram, serviços não eram tão utilizados como agora; enfrentamos grandes dificuldades na questão das fake news e a gente precisava manter a população informada”, lembrou o prefeito, destacando a importância de ferramentas para o monitoramento dos pacientes e o uso de telemedicina para atendimento remoto.

Em Ribeirão Claro, a pandemia fez com que o município aumentasse a velocidade de internet e acelerasse a implantação de ferramentas para atendimento ao cidadão e empresas. Com cerca de 10 mil habitantes, o município é destaque no fomento à inclusão digital através do fornecimento de internet pública e gratuita para as áreas urbana e rural. “Estamos fazendo essa evolução agora para manter o cidadão neste momento em casa e pensando no futuro, no cenário pós-pandemia”, contou o chefe do departamento de Informática, Luiz Henrique Amadeu.

O diretor do Grupo Rei, Sérgio Ricardo Borri, também comentou sobre o aumento na demanda de serviços digitais nas Prefeituras atendidas. “Em Ribeirão Claro estamos implantando o aplicativo Oxy Cidadão, onde contribuinte pode consultar débitos, parcelar dívidas vencidas e a vencer; ele avisa o vencimento das parcelas de IPTU, quando a certidão negativa está vencendo e ele pode ser acessado do smartphone ou do computador da casa do cidadão”, adiantou o empresário.

Em Londrina, cidade polo do Norte Paranaense, são diversas inovações em andamento, conforme destaca o diretor de Ciência e Tecnologia do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), Roberto Moreira, entre elas um mapa exclusivo para divulgação de dados da covid, lançado recentemente. “A palavra que fica para nós é adaptar. Tivemos uma série de ações da Prefeitura em questão de tecnologia contra crise do coronavírus e tudo que era presencial tivemos que adaptar para o online”.

Outra questão importante nas cidades é a comunicação interna nas Prefeituras, que passa, necessariamente, por uma infraestrutura que conecte as unidades municipais. De acordo com o gerente de Contas da Sigma Telecom, Alfredo Gobbato, a infovia em fibra óptica está acessível para as pequenas localidades também, na qual será possível trafegar todos os dados e serviços públicos municipais com maior qualidade. “Hoje mais do que nunca temos visto gestores otimizar ao máximo. Com essa rede se consegue trafegar melhor as informações para ter um bom desenvolvimento tecnológico”.

O Webinar das Cidades Digitais do Norte do Paraná teve a parceria da S. Clara Comunicação, Sigma Telecom e Grupo Rei. O evento na íntegra estará disponível no canal da TVRCD no youtube a partir desta quinta-feira (27) pelo: https://youtube.com/redecidadedigital. Para saber mais sobre as cidades digitais e inteligentes no país acesse http://redecidadedigital.com.br/