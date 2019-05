‘Ciência em Show’, de SP, faz apresentação especial em Prado Ferreira

Evento, dia 31, vai marcar lançamento do programa “Profissão 4.0”.

A cidade de Prado Ferreira, 60 quilômetros de Londrina, vai viver uma noite especial nesta sexta-feira, dia 31. É que estarão por lá os cientistas do badalado grupo “Ciência em Show” (https://www.cienciaemshow.com.br/), de São Paulo. Eles farão apresentações científicas, de uma hora de duração, para marcar o lançamento do programa “Profissão 4.0”, idealizado pela prefeitura. O espetáculo será às 19 horas num palco especialmente montado na Rua Brasil, em frente à praça central.

O Ciência em Show existe há 19 anos e realiza inúmeras apresentações em todo o país. O espetáculo, bastante visto também nos principais programas de tevê dos grandes centros do Brasil, será totalmente gratuito para a população prado ferreirense, especialmente para as crianças e jovens, que vão poder interagir com os cientistas ao vivo.

A trupe, integrada por Daniel Angelo, Gerson Julião e Will Namen, aborda a ciência do dia a dia de uma forma descomplicada e descontraída, desde fenômenos ligados à física e química até eletrônica e novas tecnologias.

Segundo a pedagoga e especialista em tecnologia, Ana Ralston, que também é membro do grupo, o público da cidade e da região terá a oportunidade de ver nove experimentos bastante interessantes. “O Ciência em Show considera que as experiências são importantes para fomentar no público a pergunta: por que isso acontece? O espetáculo, nessa perspectiva, gera motivação, repertório, senso crítico e olhar científico”.

Profissão 4.0

A prefeitura de Prado Ferreira traz o Ciência em Show para promover o lançamento do programa municipal intitulado “Profissão 4.0”, que tem por objetivo preparar as novas gerações, na faixa dos 6 aos 29 anos de idade, para sua independência econômica e social, diminuindo a dependência de programas sociais. O programa faz parte da política de assistência social do município por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), e tem o apoio da Secretaria Regional de Educação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná (Codinorp).

Inspirado em pesquisas que foram conduzidas no “MediaLab” do consagrado Massachusetts Institute of Technology (MIT-EUA), o projeto tem por objetivo iniciar a formação, capacitação e orientação profissional para que os beneficiados enfrentem os desafios impostos pela atual revolução tecnológica.

Começa em julho

O programa vai funcionar diuturnamente, com sede na Biblioteca Municipal Paulo Freire, na Rua Jaú. Os alunos farão cursos e passarão por workshop, oficinas, darão apoio a startups e realizarão visitas técnicas, entre outras atividades, incluindo trabalhos em laboratório (Fab Lab) que tem ferramentas controladas pelo computador, inclusive com impressora 3D.

As turmas serão compostas de 20 a 30 alunos por curso. Inscrições iniciam-se no mês de junho e os cursos, a partir de julho.