Cobra Repórter acompanha primeira reunião de governador Ratinho Junior com prefeitos da Amepar

Na reunião realizada ontem, 11, entre os 22 prefeitos da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) e o governador Ratinho Junior, os pedidos para investimentos em infraestrutura, como a melhoria e duplicação de rodovias estaduais, os projetos em parceria com universidades, a preocupação com a fila da saúde, em especial de ortopedia e mais efetivo policial deram a tônica na conversa.

A reunião foi acompanhada pelos deputados estaduais da região, entre eles o deputado estadual Cobra Repórter, pela deputada federal, Luzia Canziani e pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva.

O presidente da Amepar, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, defendeu que projetos da Universidade Estadual de Londrina, por exemplo. Segundo ele, a Amepar está buscando um convênio para garantir um engenheiro da UEL para cada um dos municípios da Associação.

“Além desse convênio com as universidades, os prefeitos reforçaram muito a necessidade da duplicação da PR 170 ente Rolândia e Porecatu, o que nós já estamos solicitando, também querem um investimento de cerca de R$ 7 milhões na saúde para acelerar a fila de espera, especialmente por procedimentos ortopédicos”, explicou Cobra Repórter.

O deputado lembrou ainda que o município de Rolândia, sede do 15º, precisa de um maior efetivo policial. Outro assunto abordado, foi em relação à morosidade para liberação de projetos juntos ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), que necessitaria de mais funcionários.

O governador Ratinho júnior falou sobre a nova forma de governar, com mais austeridade na máquina pública e destacou a importância da formação de consórcios municipais, que é uma forma de otimizar os serviços. Segundo ele, eles podem ser formados não somente da área da saúde, segurança, mas na área de obras, maquinário, tecnologia. Ele afirmou ainda que está criando a Copel Serviços que para das suporte aos projetos de iluminação pública.

Para o deputado estadual Cobra Repórter, a reunião foi bastante positiva. “Muitos dos assuntos tratados pelos prefeitos da Amepar, nós já havíamos abordado com o governador. Ele tem se preparado para atender os municípios e as regiões, tanto é que deve lançar em breve um pacote de obras para cá. Em relação aos demais temas, vamos continuar trabalhando para que as demandas dos municípios sejam atendidas e a população tenha melhor qualidade de vida”, reforçou cobra Repórter.