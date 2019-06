Cobra Repórter organiza volta da Oktoberfest a Rolândia

No último dia 13, lideranças do setor público e da comunidade estiveram reunidas com o objetivo de trazer de volta a Rolândia a mais tradicional festa alemã da região, a Oktoberfest. O deputado Cobra Repórter, um dos organizadores da reunião, defende a volta do evento e colocou seu mandato à disposição e se comprometeu a intermediar ações junto ao governo do Estado para que a Oktoberfest volte a acontecer em Rolândia.

Para organizar os trabalhos, ficou definida a criação de uma comissão, os "Amigos da Oktober de Rolândia", que volta a se reunir hoje (17), para definir os próximos passos e a formação de uma comissão. De imediato, será elaborado projeto pelo gestor cultural Rogério Carnascialli.

"Conversei com o secretário de Turismo do Estado, Márcio Nunes, falei da importância e da tradição da festa e disse que era questão de honra resgatá-la. Estamos dando todo o apoio à formação da comissão e a elaboração do projeto e vamos trabalhar junto ao Estado para também garantir apoio", reforçou Cobra Repórter.

A Oktoberfest é Patrimônio Cultural Imaterial do município de Rolândia e está inserida no Calendário Oficial e Eventos do Estado do Paraná e do Município. A primeira edição foi realizada em 1988, no espaço da Igreja Luterana. De acordo com Cobra Repórter, o objetivo é resgatar a festa, que não foi realizada no ano passado, na sua forma original, com a realização o desfile de rua, eleição da rainha da Oktober, pré-festa, apresentação dos grupos culturais alemães, incentivo ao comércio para que usem trajes típicos, volta ciclística e várias outras atrações que resgatem a cultura alemã.

Estiverem presentes na reunião o deputado estadual Cobra Repórter, o secretário de Cultura de Rolândia, Maico Dida, a secretária de Planejamento, Catarina Schauff, a vereadora Edileine Griggio, o presidente da Acir, Márcio Lopes, a representante da Comunidade Luterana, Silvia Unbehaun Puschel, o representante do Grupo Folclórico Volkstanzgruppe Weisser Schwan, Eduardo Kaus, o publicitário Fabio Luiz Perusso, representante da Imobiliária Rolândia, Vanilson, do Restaurante Porto Alegre, Peninha, da Casa do Peixe Frito, Rodrigo Wegner, as lideranças comunitárias Maria Luiza Müller, Pedro Bernardy, Claudemir Frigo e Jesu Campos.