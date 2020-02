Cobra Repórter solicita e veneno contra a dengue começa a ser aplicado nesta sexta em Rolândia

O tão esperado veneno contra o mosquito da dengue já chegou na cidade de Rolândia e começou a ser aplicado ainda ontem (21). A pedido do deputado estadual Cobra Repórter, a 17ª Regional de Saúde enviou uma dose extra do veneno para o município.

De acordo com o deputado, a aplicação teve início ontem pelo Distrito de São Martinho, mas todo o restante da cidade também receberá o veneno a partir de março. Ele destaca que os municípios com mais incidência do mosquito estão recebendo doses do veneno para serem aplicadas em situações emergenciais.

"Há tempos estamos conversando com a secretária de Saúde, Marisa Ferreira, e solicitamos à chefe da 17ª Regional de saúde, Maria Lucia Lopes, que garantiu esta primeira dose para aplicação imediata pelo sistema costal. No próximo mês toda a cidade receberá a aplicação do inseticida", afirmou Cobra Repórter.

Rolândia tem 129 casos confirmados de dengue e 1.205 casos suspeitos notificados. Para que se declare em epidemia, Rolândia tem que chegar a 190 casos da doença – a média é de 300 casos para cada 100 mil habitantes.