Neste sábado, dia 24 de outubro, tem coleta de resíduos eletroeletrônicos em Primeiro de Maio, efetuado pela ONG E-Eletro, numa parceria com o Rotary Club da cidade.

Serão recolhidos computadores, televisores, celulares, aparelhos de DVD, de som e fax; cabos, baterias de celular, caixa de som, câmera fotográficas, carregadores, CD-Rom, fios, fontes, mouses, no breaks, centrais telefônicas, chapinhas, conectores, controles, pen-drive, placa-mãe, rádios, vídeo-games, entre outros.

A entrega do material deve ser feita na Praça do Fórum (Rual Dezoito, esquina com Rua Onze), das 9 às 16 horas.

Benê Bianchi/Asimp