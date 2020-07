Começam as obras com pedras irregulares na estrada do Caramuru

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) esteve na sexta-feira (10) na estrada do Caramuru, em Rolândia e verificou pessoalmente o início das obras com pedras irregulares, partindo da Arcol até a Estrada Bratislava-Caramuru, em um trecho de 6 km.

Este foi um compromisso assumido pelo deputado junto aos moradores do Caramuru e Bratislava que está sendo cumprido! Os recursos foram garantidos por meio do trabalho de Cobra Repórter junto ao Governo do Estado e Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (SEAB). São cerca de R$ 1.800.000,00 para a realização da obra.

“Esta é uma reivindicação antiga e há tempos vínhamos trabalhando para garantir a obra, que será feita com pavimentação poliédrica. O governador Ratinho Junior entendeu a importância desta via e o secretário de Agricultura, Norberto Ortigara, também foi muito solícito. Agora ela sai do papel e se torna uma realidade. As máquinas já estão no local", enfatizou o deputado.

Cobra Repórter lembra que tem um carinho muito especial pela localidade, pois morou lá e sabe das necessidades. Ele lembra que a região tem uma agricultura muito forte e está ampliando o potencial turístico, pois a via é muito usada para a prática do ciclismo, além de ser uma estrada alternativa entre Rolândia e Londrina.

O deputado Cobra Repórter atendeu aos pedidos dos vereadores Alex Santana e João Ardigo.

Meire Bicudo - Veruska Barison/Asimp