Conaje protagoniza retomada de eventos presenciais com o 26º Congresso Nacional de Jovens Empreendedores

Com todas as medidas de segurança necessárias, em razão da pandemia de Covid-19, a lista de convidados será restrita no presencial, além de ter capilaridade internacional com ações de alto impacto exibidas on-line

A Confederação Nacional dos Jovens Empresários (CONAJE) realiza nos dias 20 e 21 de novembro, em Foz do Iguaçu (PR), o 26º Congresso Nacional de Jovens Empreendedores. Será o primeiro evento presencial da entidade, e um dos primeiros do país, após instaurado o cenário de pandemia no Brasil, em março deste ano. Seguindo o protocolo de segurança estabelecido pelo decreto municipal 28.337/2020, que visa à retomada das atividades turísticas na cidade, o público se limitará a 300 empresários convidados (o que corresponde a 10% da ocupação do local do evento; o decreto permite até 30%), enquanto estima-se q ue mais de 30 mil participantes deverão acompanhar parte das atividades de maneira digital.

Anualmente realizado em novembro, em comemoração à Semana Global do Empreendedorismo, que ocorre simultaneamente em mais de 170 mil locais – somando mais de 35 mil eventos e impactando diretamente 10 milhões de pessoas –, o congresso é o principal evento da Confederação e o único do segundo semestre que ocorrerá presencialmente.

Destinado a debater facetas do empreendedorismo, discutindo novas atitudes que estimulem o desenvolvimento dos negócios, o evento também está ligado ao que de mais atual acontece no meio, mostrando cases de sucesso, trazendo inovações e estimulando novas práticas.

Ainda, concomitantemente ao Congresso Nacional de Jovens Empresários, ocorrerá o XI Congresso Ibero Americano de Jovens Empresários, que promove vocações empresariais com responsabilidade social e sentido humano, gerando alianças internacionais e promovendo o emprego formal nas regiões da Ibero-América. Também será realizado no período o 30° Congresso Empresarial Paranaense, evento tradicional que mobiliza empresários de todo o estado. Todas as ações contarão com inserções de positivação de marcas dos parceiros, proporcionando experiências únicas aos participantes.

Para Marcelo Quelho Filho, presidente da Conaje, a iniciativa reforça que a busca cooperada de soluções é um dos principais meios para o desenvolvimento da comunidade e que deve ser contínua, especialmente em períodos de instabilidades como esse, considerando o cenário de isolamento social por conta do novo coronavírus. “Respeitando todas as normas de segurança, o objetivo do evento é associar esforços, ajudando os micros e pequenos empresários a protagonizarem a retomada em meio à crise atual.”

Com número reduzido de convidados, o congresso abrirá parte da agenda de atividades para serem acompanhadas digitalmente. Os interessados devem acessar congressoconaje.com.br.

Para alinhar os detalhes do evento, Marcelo Quelho se reuniu em outubro com o presidente da Faciap Jovem, Michael Tamura, e com representantes da ACIFI (Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu), da prefeitura e do Visit Iguassu. “O congresso ganha em importância ao marcar a retomada dos grandes eventos na cidade, então estamos totalmente atentos aos detalhes. Inclusive, teremos pontos digitais em todas as regiões do país”, diz o presidente da Conaje

Maricy Celebroni/Asimp