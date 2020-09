Conjuntos habitacionais serão construídos em Sertaneja e Leópolis

Serão 47 casas populares repassadas gratuitamente a pessoas em situação de vulnerabilidade social, previamente cadastradas em programas sociais do Governo do Estado e prefeituras.

O Governo do Estado autorizou o início de mais dois conjuntos habitacionais na região Norte. Eles serão construídos em Sertaneja, com 27 casas, e Leópolis, com outras 20 unidades. Serão investidos R$ 3,2 milhões nos projetos por meio do programa Nossa Gente Paraná, coordenado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e Cohapar, em parceria com os municípios.

Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, obtidos por meio de um financiamento do Governo do Paraná junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O crédito subsidia integralmente o valor dos imóveis aos beneficiários, que não precisarão arcar com qualquer custo pela mudança.

Fiscalização

Uma reunião virtual entre engenheiros da Cohapar e da construtora Pizolato marcou a última etapa antes do início efetivo dos trabalhos. A empresa, contratada via licitação, será responsável pela execução das obras em ambos os municípios, sob fiscalização da companhia.

“Antes de iniciarmos uma obra fazemos essa reunião de partida para que todos os envolvidos possam esclarecer suas dúvidas. Assim, conseguimos manter um bom fluxo do cronograma estipulado”, explica o diretor de Obras da Cohapar, Ademir Bier.

As moradias têm modelos de 32 e 38 metros quadrados, com unidades de 49 metros quadrados adaptadas para pessoas com deficiência. Todas são compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa. Em Sertaneja o investimento é de aproximadamente R$ 1,8 milhão, enquanto em Leópolis é de cerca de R$ 1,4 milhão.

Nossa Gente Paraná

Os projetos habitacionais vinculados ao programa envolvem a construção de 1.558 casas populares em 26 municípios. O trabalho integrado do Governo do Estado conta ainda com a participação da Copel e da Sanepar para instalação subsidiada das redes de energia elétrica, água e esgoto dos conjuntos residenciais.

Até o momento, 484 unidades foram entregues, que somadas àquelas em execução totalizam investimentos de aproximadamente R$ 104 milhões. A última entrega aconteceu em 4 de setembro, em Rebouças, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

AEN