Construção de casas populares vai beneficiar 26 famílias de Prado Ferreira

As moradias são destinadas a famílias com renda mensal de um a seis salários mínimos. O projeto oferece facilidades na compra dos imóveis e o investimento é de R$ 4,8 milhões do Governo do Estado

O Residencial Prado Ferreira I faz parte do programa Casa Fácil Paraná e está recebendo um investimento de R$ 4,8 milhões do Governo do Estado. Os interessados em participar do processo de seleção devem inscrever-se no SITE.

A autorização para o início da obra ocorreu na terça-feira (1), por videoconferência. Os detalhes para início dos trabalhos foram discutidos na chamada reunião de partida das obras, com funcionários da sede e do escritório regional da companhia de Londrina, além de representantes da construtora.

“Temos uma parceria com a prefeitura, através do CRAS, para auxiliar as famílias que possuem dificuldades no cadastro”, explica o coordenador da regional de Londrina, Fábio Henrique da Silva.

Ainda de acordo com ele, o atendimento será feito por agendamento para evitar aglomeração. O telefone para marcar horário é o (43) 3244-1503. O endereço do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é Rua Bahia, 364.

Quem já possui cadastro no sistema da companhia nos últimos dois anos está automaticamente habilitado a participar do processo. É necessário, porém, atualizar dados como renda, telefone, endereço, e-mail e estado civil, caso tenham ocorrido mudanças desde a inscrição.

Obra

O prazo para a execução da obra é de dois anos, com previsão de entrega para março de 2023. “A partir da data de reunião de partida, a construtora já entra em ação”, afirma o coordenador.

São 26 unidades de 43 a 50 metros quadrados e modelos adaptados para pessoas com deficiência. Cada unidade conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa. Os imóveis são financiados pela Cohapar.

Facilidades

O financiamento poderá ser quitado em até 360 meses, sem cobrança de entrada e com juros reduzidos. A comercialização das unidades será para famílias com renda até seis salários mínimos, cuja seleção será iniciada logo após a conclusão das obras.