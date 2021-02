Cônsul geral do Japão visita Rolândia

O Prefeito Ailton Maistro, a Primeira Dama Ana Maria Mungo Maistro, o Vice-prefeito Márcio Vinícius, o Secretariado Municipal, o Vereador Andrezinho da Farmácia ( Vice-presidente, representando a Câmara Municipal) receberam no gabinete da Prefeitura a ilustre visita do Cônsul Geral do Japão, Masahiro Takagi.

A comitiva oficial contou ainda com as presenças de Higaki Sotaro Vice-cônsul, o Deputado Federal Luiz Nishimori, Eduardo Suzuki Presidente da Aliança Cultural Brasil Japão e Yukio Yanaga - Vice-presidente da Aliança. Além disso, estiveram presentes representantes da Asssociação Cultural e Esportiva de Rolândia (ACER).

O Prefeito reafirmou a cooperação entre o Japão e Rolândia, já que nossa cidade é solo sagrado japonês.

A visita foi para a apresentação do novo Cônsul, que se colocou à disposição de Rolândia para contribuir com o progresso do município.

Como votos de estima e respeito, o Prefeito entregou uma cesta com itens produzidos em Rolândia ao Cônsul, além de uma placa de agradecimento da visita. O Cônsul presentou o Prefeito com um relógio típico japonês.

