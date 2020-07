Cooperativa Lar chega em Rolândia e deve se tornar o maior gerador de empregos da região

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) se reuniu na segunda-feira (21), com o presidente da Cooperativa Lar, Irineo da Costa Rodrigues, que assumiu a empresa Granjeiro, para discutir projetos e a expansão do números de empregos na região Norte.

A Cooperativa, que tem sede em Medianeira, no Sudoeste do Paraná, tem a estimativa de contratar cerca de 30% a mais de funcionários já nos próximos meses, gerando mais emprego e renda, não só em Rolândia, mas em todas as cidades do entorno.

De acordo com Cobra Repórter hoje a empresa emprega cerca de 1.300 funcionários e, o projeto de longo prazo, é chegar a 7 mil empregos, se tornando uma das maiores empresas da região.

"Foi uma reunião de extremamente produtiva com o presidente da Cooperativa Lar. Discutimos projetos de expansão e de geração de empregos para toda a região Norte. A Lar é uma das maiores cooperativas do Paraná e o fato de terem escolhido nossa região é muito importante. Vamos sair de 1.300 empregos para 7 mil. Neste momento de crise, este investimento é de fundamental importância", destacou o deputado.

O deputado Cobra Repórter aproveitou a oportunidade para colocar seu mandato à disposição da empresa, pois Rolândia ganhou mais uma grande cooperativa que está investindo na cidade. Durante a reunião, o deputado também recebeu das mãos do presidente um livro sobre os 53 anos da Cooperativa.

A Lar Cooperativa Agroindustrial foi fundada na década de 1964 e no início da década de 70 se instalou no Sudoeste do Paraná. A marca Lar está presente em aproximadamente 300 produtos (enlatados, congelados, cortes de frangos, além dos grãos: milho e soja) e as exportações chegam na América, Europa, Ásia, e nos países árabes. As unidades da Lar estão presentes em 11 municípios do Oeste do Paraná, Leste do Paraguai (10 unidades), em Mato Grosso do Sul com 14 unidades, em Santa Catarina no município de Xanxerê para produção de sementes. Para 2019 o faturamento previsto é de R$ 6,9 bilhões.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp