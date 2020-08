Copel implanta agendamento para o atendimento presencial

Serviço está disponível nas cidades de Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa

Para facilitar o acesso dos clientes aos serviços que estão disponíveis somente no atendimento presencial e ainda evitar aglomerações, garantindo o respeito ao distanciamento social, a Copel disponibilizou a possibilidade do cliente agendar o seu horário de atendimento. Essa facilidade está disponível nas cidades de Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, para 20% das senhas de atendimento de cada unidade. O agendamento é feito no site da Copel (https://www.copel.com/hpcweb/copel-distribuicao/agencias-de-atendimento/agende-seu-atendimento-presencial/).