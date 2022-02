Cornélio Procópio: Deputado Romanelli destaca decisão da PM de manter comando do batalhão

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) afirmou, ontem (23), que o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Hudson Teixeira, agiu de forma correta ao restabelecer o comando do 18º. Batalhão da PM, com sede em Cornélio Procópio, ao major Jeferson Agenor Busnello. O subcomandante da unidade, major Helder Dantas Junior, também retomará às funções.

Romanelli cumprimentou o comandante da PM que revogou o afastamento dos oficiais na sexta-feira (18) logo após um episódio de protesto de policiais da reserva durante agenda do governador Carlos Massa Ratinho Junior. “O coronel Hudson age da forma correta. Não é fácil voltar atrás numa decisão deste porte, mas ele teve a grandeza de restabelecer o comando”.

De acordo com Romanelli, os oficiais Busnello e Dantas, como responsáveis pelo 18º. Batalhão, ganharam reconhecimento, respeito e apoio de toda a região pela seriedade do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar na área de abrangência da unidade. O deputado defendeu, desde que divulgada a decisão de afastamento, o retorno do dois.

ALEP