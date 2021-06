Cornélio Procópio: Equipamentos para o Hospital Regional

Amin mantém novo encontro em curitiba

O prefeito Amin Hannouche manteve nesta semana mais uma reunião em Curitiba com o secretário estadual de Saúde, Beto Preto. Acompanhado do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), o chefe do executivo procopense reforçou as tratativas com o Governo do Estado relativas ao repasse de verbas para o município destinadas à compra de equipamentos e mobiliários para o Hospital Regional em fase de conclusão no Conjunto Residencial Marta Dequech, zona oeste da cidade.

No mês passado, o secretário de Saúde visitou a cidade quando manteve reunião com os prefeitos da Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) e garantiu o auxílio do Governo do Estado para esse fim. “Através do deputado Romanelli, que é o nosso porta-voz junto ao governo, temos feito vários contatos neste sentido e, mais uma vez, obtivemos do secretário a garantia da disponibilidade desses recursos para equipar nosso hospital”, adiantou Hannouche.