Cornélio Procópio: Pandemia eleva demanda por alimentos na área de assistência

A Secretaria Municipal de Promoção Social (SMPS) de Cornélio Procópio dobrou o número de cestas básicas distribuídas às pessoas em estado vulnerabilidade no município no atual período de pandemia. A informação foi prestada pelo titular da pasta, Ubirajara Nicolau Fraiz (Bira), informando que o número de cestas que em media era de pouco mais de 600, no atual período, pulou para mais de mil unidades.

A redução da oferta de trabalho em alguns setores da comunidade causada pelo impacto da pandemia da Covid-19 acabou refletindo diretamente na camada mais vulnerável da sociedade. Muita gente ficou sem emprego, com as famílias recorrendo às ações sociais do município. Com isso, a Promoção Social teve que recorrer a campanhas na sociedade para atender com as doações.

O número de cestas básicas que entregue às famílias cadastradas que em período normal era em torno de 600 ao mês, hoje, com a pandemia, dobrou já passa de mil ao mês. “Felizmente, a população tem sido solidária e contribuído bastante com as doações. Isto tem ajudado a complementar a distribuição às famílias mais numerosas que são assistidas pela Secretaria”, informou Bira.

Uma das iniciativas, segundo ele, foi recorrer às doações pelas pessoas que estão recebendo a vacina contra a doença. “Lançamos a campanha, as pessoas entenderam e, graças a Deus, têm dado uma resposta positiva. A contribuição delas tem sido muito importante e nos ajudado nessa demanda para conseguir atender às pessoas que nos procuram diariamente”, complementou. A campanha do alimento para quem recebe a vacina segue paralela à campanha do agasalho e, quem for tomar a vacina pode seguir fazendo as doações. (Comunicação/Prefeitura)