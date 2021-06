Cornélio Procópio: Prefeitura conclui a restauração de mais uma ponte no distrito de Congonhas

A prefeitura de Cornélio Procópio segue realizando obras em diversas frentes do município na cidade e no campo. Depois da completa restauração em uma ponte da zona rural de Congonhas, na estrada que liga o bairro à rodovia BR-369 pela fazenda Ricafé, agora recebeu a manutenção de outra sobre o córrego Irara, situada na zona urbana do distrito.

Originalmente construída em madeira, encontrava-se em más condições pelo excesso de uso, tendo que ser praticamente refeita. “Trata-se de uma ponte com muitos anos de uso e já necessitando dessa reforma”, disse o subprefeito do distrito, Luiz Aleixo.

A melhoria, segundo ele, integra um pacote de medidas encomendas pelo prefeito Amin Hannouche e voltadas à melhoria das condições de vida no distrito. Além de alongada, a ponte recebeu concreto em toda a sua extensão, aumentando a segurança para quem a utiliza. (Comunicação/Prefeitura)