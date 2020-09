Deputado Cobra Repórter acompanhará governador Ratinho Junior em visita ao Norte do Paraná

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, informa que o governador Ratinho Junior estará no Norte do Estado nesta quinta-feira (24). O primeiro compromisso será em Cambé onde o governador irá assinar a ordem de serviço que autoriza a construção do Viaduto Bratislava. O projeto está previsto no pacote de R$ 1,6 bilhão de investimentos financiados pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, o primeiro a sair do papel.

“A construção do viaduto Bratislava é uma importante obra na região, reivindicada há anos! É um compromisso do governo Ratinho Júnior que está sendo cumprido. É um local perigoso, muitas pessoas perderam a vida ali. A obra vai proporcionar mais segurança aos motoristas que trafegam naquele trecho”, destacou Cobra Repórter.

Na sequência, o governador Ratinho Junior vai assinar a ordem de serviço para a retomada da construção do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) de Ibiporã. A obra tinha sido paralisada em 2015.

Viaduto Bratislava

Data: quinta-feira, 24 de setembro

Horário: 14h

Local: BR-369, km 163 (na intersecção da Avenida Brasil com a Estrada Bratislava, em Cambé)

CEEP de Ibiporã

Data: quinta-feira, 24 de setembro

Horário: 15h30

Local: Rua Olavo Bilac, s/n – Jardim Pinheiro