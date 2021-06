Deputado Cobra Repórter afirma que Rolândia deve anunciar em breve mais um grande investimento do setor industrial

Depois de grandes investimentos já anunciados em Rolândia, como R$ 200 milhões para a ampliação da Cooperativa Lar; R$ 90 milhões da Selmi; R$ 35 milhões por parte da Fortaleza; outros R$ 35 milhões do Grupo Muffato e R$ 1,8 bilhão pela JBS, a cidade se prepara para receber mais um grande investimento industrial nos próximos dias.

"Ainda não podemos dar mais detalhes, mas muito em breve vamos anunciar mais uma grande industria para a cidade. Rolândia não para e está se tornando um grande polo industrial do Norte do Paraná. Isso tudo graças aos investimentos que garantimos para a cidade, como a melhoria da entrada da cidade, pela BR 369, grandes obras de infraestrutura como a trincheira e a retirada do pátio de manobras do centro, o novo parque industrial, o estacionamento para caminhões, a duplicação da PR 445 e as melhorias na PR 170, o recape asfáltico nas ruas da cidade e tantos outros", ressalta Cobra Repórter.

Ele lembra ainda que a postura da administração municipal, comandada pelo prefeito Ailton Maistro e sua equipe, tem sido fundamental para que a cidade tenha credibilidade e possa atrair cada vez mais investimentos.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp