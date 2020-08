Deputado Cobra Repórter comemora anúncio do viaduto no trevo de Sertaneja

O deputado estadual cobra Repórter (PSD) comemorou ontem (12) o anúncio feito pelo secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, da construção do viaduto na interseção da PR 160 com PR 323, que liga os municípios de Sertaneja ao Distrito de Paranagi.

"É uma obra importante em um trevo muito movimentado, que vai evitar muitos acidentes e poupar muitas vidas. Há tempos eu e o prefeito Jamison Donizete vínhamos pedindo melhorias na região e o governo do Estado está empenhado em melhorar as nossas estradas. Esta obra é uma das mais importantes da região", destacou Cobra Repórter.

O deputado lembra que a região de Sertaneja abriga dois grandes empreendimentos na área do turismo, o Hotel Hard Rock Café e a Estância Punta Del Este, que estão tornando as rodovias da região ainda mais movimentadas. Somente no Hard Rock, serão 400 novas vagas de empregos, com 196 quartos, 40 chalés e 16 vilas, além das dezenas de empregos já gerados no condomínio Punta.

Meire Bicudo - Veruska Barison/Asimp