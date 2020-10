Deputado Cobra Repórter se reúne com secretário de Saúde para falar sobre a entrega do Centro de Especialidades do Cismepar

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve, na quarta-feira (07), reunido com o secretário estadual de saúde, Beto Preto, e com a chefe do Núcleo Regional da Casa Civil da Região Metropolitana de Londrina, Sandra Moya, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Eles conversaram sobre diversos assuntos relacionados à saúde do Norte do Estado. Um deles foi a liberação de recursos para a inauguração do Centro de Especialidades do Cismepar, em Londrina. O Centro de Especialidades do Paraná vai abrigar serviços de imagem e diagnóstico, como raio-x, tomografia e ressonância magnética, além dos atendimentos às redes de atenção à saúde do idoso, o mãe paranaense, entre outros.

“O Centro, que tem 3.500 m² de área construída, fica na avenida Leste Oeste, ao lado do Cismepar. A unidade vai atender usuários de 21 municípios da região e deve aumentar a capacidade de atendimento em 50%”, explicou Cobra Repórter.

A Casa do Aconchego, que será construída em Londrina, foi outro assunto em pauta. “Há tempos estamos tratando junto ao Governo do Estado. Trata-se de um projeto do governador Ratinho Junior para atender as pessoas que vêm de fora para fazer exames ou tratamento na cidade e dependem do transporte do seu município para voltarem para suas casas. Hoje, elas ficam nas clínicas, calçadas e no Cismepar aguardando o retorno, sem qualquer suporte”, ressaltou.

Segundo o deputado, o secretário de Saúde se comprometeu em vir para Londrina para resolver pessoalmente essas questões o mais breve possível.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp