Deputado Cobra Repórter sugere que fábrica da Itaipava seja construída no Norte do Estado

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), participou na quarta-feira (08), de uma reunião no Palácio Iguaçu com o governador Ratinho Junior e o empresário Walter Faria, dono do Grupo Petrópolis, segunda maior cervejaria do Brasil.

O empresário deseja construir mais uma fábrica no Brasil e o Paraná é um dos estados de interesse. “Nós colocamos as cidades do norte do Estado à disposição para esta obra tão importante, que deve movimentar a economia local. Segundo o dono, a nova fábrica deve gerar de 2 a 5 mil empregos diretos e indiretos”, explicou o deputado Cobra Repórter.

Walter Faria é proprietário do Grupo Petrópolis. Entre as marcas da bebida alcoólica que fazem parte do conglomerado de Walter, estão: Itaipava e Crystal. Na implantação da cervejaria serão investidos R$ 600 milhões. A unidade deve ocupar um terreno de 500 mil metros quadrados e produzir em média 300 milhões de litros (entre cerveja e chopp) por ano. A fábrica atenderá os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de parte do mercado do estado de São Paulo.

