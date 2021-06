Deputado Do Carmo assegura mais de R$ 1 milhão para Rolândia

Rolândia irá receber mais de R$ 1 milhão em emendas do deputado estadual Do Carmo, viabilizadas desde o início do ano. Na quinta-feira (24), o deputado esteve na cidade e anunciou a destinação de R$ 100 mil para a aquisição de equipamentos de informática para a Rede Municipal de Ensino.

Além dessa emenda, o parlamentar assegurou recursos para a construção da Capela Mortuária, para a castração de cães e gatos, um caminhão-pipa e quatro parquinhos que serão instalados em praças públicas.

O prefeito Ailton Maistro e o vice-prefeito Márcio Vinicius receberam o deputado na Prefeitura na quinta-feira (24), na presença da vereadora Janaína Beneli, que foi quem solicitou os equipamentos de informática para atender a Secretaria de Educação do município.

Do Carmo destacou a parceria com o prefeito e com a vereadora, que converte em benefícios para Rolândia. “Desde a campanha do atual prefeito, abraçamos essa proposta para que o município possa avançar com investimentos para a comunidade. Até agora foi R$ 1 milhão, mas já estamos prevendo mais recursos, além dos projetos viabilizados junto ao governo do estado”, disse.

O prefeito agradeceu a parceria. “Em cinco meses e 24 dias de mandato já conseguimos dar muitas notícias positivas para Rolândia e as emendas do deputado são algumas delas. Essa boa relação assegura o desenvolvimento e faz com que os empresários retomem a confiança no município, decidindo investir aqui. Estamos trabalhando para potencializar a produção industrial local, responsável por alavancar a economia”, afirmou.

Agenda com o governo

Do Carmo acompanhou agenda do secretário chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, na Associação Comercial e Empresarial de Rolândia (ACIR). O secretário estadual falou da retomada econômica do Governo e outras ações desenvolvidas com os municípios. Participaram do encontro deputados, prefeitos, lideranças, empresários da cidade e convidados.