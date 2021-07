Deputado federal Filipe Barros visita Rolândia

O Prefeito Ailton Maistro recebeu em seu gabinete a visita do Deputado Federal Filipe Barros. Na ocasião, participaram da reunião o Chefe de Gabinete Sérgio Domingues e o Procurador Geral do Município, Wilson Sócio Júnior, e assessores do Deputado. O Deputado veio se colocar à disposição do município.

Em seguida, o Prefeito levou o Deputado até o Ginásio de Esportes Emílio Gomes, que está interditado. Em breve, vai ser iniciada uma obra para a revitalização de uma parte do ginásio.

O Prefeito solicitou ao Deputado, recursos federais para completar a obra e entregar o ginásio totalmente revitalizado. Nessa visita, estiveram também o Secretário de Esportes, Victor Hugo Pascolatti, e o Secretário de Planejamento, Zeca Salgueiro.

Em agosto, será agendada uma visita para este fim, no Ministério do Esporte.

NCPMR