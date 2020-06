Deputado Tercilio Turini pede instalação de arena multiuso em Cornélio Procópio

Lideranças da área de esporte de Cornélio Procópio querem a instalação de uma arena multiuso na cidade para incentivar a prática esportiva e criar um novo local de lazer e treinamento para crianças, adolescentes, jovens e adultos.

O deputado estadual Tercilio Turini esteve em Cornélio sábado (dia 6) e conversou sobre a proposta, que apresentará ao Governo do Estado. “Esporte é saudável, contribui para a formação do caráter, estimula o desenvolvimento de bons cidadãos e fortalece amizades”, afirmou.

Na foto estão Valdir Bueno, diretor da Fundação de Esportes de Cornélio Procópio, Mipe Maria, deputado Tercilio Turini, Miro Pimpolho e Donizete Gôngora, responsável pelo núcleo regional da Secretaria de Esportes do Paraná.