Deputado Tercilio Turini volta a pedir ações urgentes para melhorar segurança na Serra Fria, na PR 090

O deputado estadual Tercilio Turini voltou a pedir ação urgente para instalação de redutores de velocidade, reforço na sinalização horizontal e instalação de placas orientando sobre os perigos na PR 090, entre Sapopema e São Jerônimo, no trecho conhecido como Serra Fria. Foi justamente nesse trajeto que um ônibus caiu numa ribanceira na semana passada (dia 30), provocando a morte de 11 trabalhadores e deixando 20 feridos.

"O Paraná presenciou uma tragédia na chamada Serra Fria, no Norte Pioneiro. Uma tristeza: pessoas seguindo para o trabalho na fábrica da Klabin em Telêmaco Borba acabaram vitimadas no meio do caminho, num trajeto realmente bem perigoso especialmente para quem não conhece as curvas e as descidas da rodovia estadual", afirmou o deputado em pronunciamento hoje na Assembleia Legislativa do Paraná.

Além de apresentar solidariedade aos familiares dos trabalhadores, Tercilio Turini novamente pediu atenção especial do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/Paraná). "Algo tem que ser feito ou vai continuar morrendo gente na PR 090. É um local onde acontecem muitos acidentes e, infelizmente, o mais recente resultou em 11 mortes", ressaltou.

O deputado lembrou que em 9 de março de 2021, um ano antes dessa tragédia, já havia aprovado requerimento na Assembleia justamente pedindo ação emergencial no trecho da Serra Fria, argumentando que a PR 090 é bastante utilizada pela população de municípios do Norte Pioneiro e do interior de São Paulo para deslocamento a Curitiba e ao Porto de Paranaguá. O trecho de aproximadamente oito quilômetros é bem sinuoso. "Os pontos de descida facilitam o excesso de velocidade. No caso de caminhões e ônibus, a situação fica ainda mais perigosa pela dificuldade de segurar o veículo", disse.

"Retomo o assunto para mais uma vez, em nome da população do Norte Pioneiro, pedir urgência na instalação de redutores de velocidade, reforço na sinalização e quem sabe até uma área de escape no trecho da Serra Fria. É uma ação preventiva para preservar a vida de paranaenses e de cidadãos de outros estados. É uma medida para evitar que se repitam tragédias como a ocorrida na semana passada", argumentou Tercilio Turini. Também assinaram o requerimento os deputados Elio Rusch, Cristina Silvestri, Rodrigo Estacho, Maria Victória, Boca Aberta Junior e Goura.