Deputado Turini consegue R$ 184,5 mil para reforma de capela mortuária em Rolândia e R$ 300 mil para Hompar de Arapongas e região

O deputado estadual Tercilio Turini agradece o empenho do secretário João Carlos Ortega e o compromisso do governador Ratinho Junior no atendimento aos municípios do interior do Paraná.

“Num momento difícil como um velório as pessoas precisam de segurança, conforto e dignidade para se despedir do ente querido que faleceu. A reforma da capela é uma necessidade apresentada por lideranças da cidade”, afirma Tercilio Turini. Ele cita o envolvimento do Cabo Neto no trabalho comunitário em bairros de Rolândia.

O distrito de Bartira também será atendido em breve com a construção de capela mortuária, informa Tercilio Turini, que está articulando com o governo a liberação dos recursos para mais uma parceria com a Prefeitura de Rolândia. “É um pedido da comunidade, especialmente do amigo Ronaldo Bifinho”, diz o deputado.

Honpar recebe R$ 300 mil para saúde de Arapongas e região

O Hospital Norte Paranaense – Honpar, de Arapongas, está recebendo R$ 300 mil para custeio. Os recursos são de uma emenda parlamentar do deputado federal Rubens Bueno, por indicação do deputado estadual Tercilio Turini. O pagamento já foi autorizado.

O deputado estadual Tercilio Turini enfatiza que neste momento delicado de combate ao coronavírus é fundamental assegurar a capacidade de atendimento na rede de saúde. “Como hospital de referência regional para pacientes de Covid-19, o Honpar já desenvolve um trabalho de grande relevância, salvando vidas. Os recursos contribuirão para fortalecer as ações emergenciais”, afirma.

Tercilio Turini agradece o empenho do amigo Rubens Bueno, que atendeu a indicação do Honpar em uma de suas emendas. “Ficamos felizes em colaborar com o hospital e com a população de Arapongas e região”, ressaltam os deputados.

O diretor administrativo do Honpar, Montgomery Pastorelo Benites, também agradece e diz que os recursos serão utilizados em benefício dos pacientes.