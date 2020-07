Detran melhora sinalização em Jardim Alegre

O Detran-Paraná vai executar em breve um programa de sinalização horizontal e vertical nas ruas de Jardim Alegre, num investimento de R$ 160 mil viabilizados pelo deputado estadual Tercilio Turini. “É uma conquista que atende pedidos de diversos amigos do município, como o prefeito José Roberto Furlan, vereadores e diversas lideranças comunitárias”, diz o deputado.

Tercilio Turini comenta que o Detran vai pintar faixas, instalar placas e outros equipamentos para garantir mais segurança no trânsito e contribuir para evitar acidentes. “A sinalização é um instrumento de alerta, que aponta riscos e orienta sobre a necessidade de se respeitar a legislação de trânsito. Se todos seguirem, certamente ocorrerão menos acidentes”, afirma.

O deputado salienta o apoio do governador Ratinho Junior, do secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex e do diretor-geral do Detran coronel César Kogut, que autorizaram o repasse dos recursos. “É muito bom trabalhar por Jardim Alegre, com obras e serviços. A parceria com o amigo Furlan, representantes da Câmara e da comunidade tem apresentado resultados positivos em benefício da população”, declara o deputado estadual Tercilio Turini.