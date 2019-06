Dia do Desafio movimenta Tamarana

Realizada em diferentes países na quarta-feira (29), a edição de 2019 do Dia do Desafio também ocorreu em Tamarana. Encabeçada por professores de Educação Física do município (com apoio do Serviço Social do Comércio – o Sesc Paraná – e da Diretoria municipal de Esportes), a campanha percorreu órgãos públicos como as escolas municipais Professora Iracema Torres Rochedo e Professora Taeko Lima Almeida; a Prefeitura de Tamarana; as secretarias municipais de Agricultura, de Educação e de Meio Ambiente; a Câmara de Vereadores, além de empresas da região do parque industrial. A iniciativa ainda teve a participação dos idosos do projeto Melhor Idade em Movimento e das crianças e adolescentes do Projeto Solipar.

O Dia do Desafio é praticado anualmente durante a última quarta-feira de maio e busca despertar a população para a importância da prática de exercícios físicos. "O Dia do Desafio tem sido de grande valia, porque são poucas as pessoas que fazem alguma atividade física no decorrer do ano e ele é um meio de incentivá-las a sair do sedentarismo e promover sua saúde", contou a professora de Educação Física da rede municipal de ensino, Janaina Siena.

Desde a edição de 2018, Tamarana "concorre" com a cidade de Apuiarés, do Ceará, no Dia do Desafio. Os municípios, conforme o Sesc, são "competidores e parceiros" por três anos na meta de fazer com que cada vez mais moradores realizem exercícios físicos e esportivos. Caso a regional do Sesc Paraná em Londrina ¬– da qual Tamarana faz parte – consiga alcançar a meta de 320 mil participantes no Dia do Desafio, as cidades que integram a área receberão ações cidadãs do Serviço Social do Comércio.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT