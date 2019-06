Diego Garcia entrega obras de Esporte e Saúde para população de Cambará e ônibus para Ribeirão do Pinhal

Reforma da piscina semiolímpica, reparo do CAESC e ampliação da UBS Vila Rubim estão prontos e serão entregues oficialmente hoje (10)

A população de Cambará agora poderá usufruir de novas melhorias no esporte e na saúde do município. As obras de reforma da piscina semiolímpica do bairro Ignês Panichi, de reparo do CAESC (Centro de Ações Esportivas e Socioculturais) e de ampliação da UBS da Vila Rubim estão prontas e serão entregues oficialmente, hoje (10), às 13h30, pelo deputado federal Diego Garcia (Podemos-PR). O evento será na Prefeitura e, em seguida, o parlamentar visitará os locais.

As reformas da piscina comunitária e do CAESC foram realizadas através de emendas parlamentares de R$ 167.000,00 e R$ 143.000,00, respectivamente, indicadas por Garcia em 2015. A ampliação da UBS é proveniente de outra emenda enviada pelo parlamentar no valor de R$ 171.000,00 em 2016.

Diego Garcia destaca que as reformas beneficiarão toda a população de Cambará e farão a diferença na vida do município. “É uma grande alegria poder voltar ao município com essa notícia da conclusão das obras que trarão tantos benefícios para o esporte e saúde. Tenho certeza que são melhorias que farão a diferença e proporcionarão mais qualidade de vida aos cambaraenses, com mais oportunidade para a prática de esportes, bem como para uma prestação de serviços médicos ainda melhor”.

Ribeirão do Pinhal recebe novo ônibus para a saúde

O município de Ribeirão do Pinhal será contemplado com novas melhorias para a saúde. Hoje (10), o deputado federal Diego Garcia (Podemos-PR) estará na cidade para entregar um ônibus adaptado para a saúde, proveniente de uma emenda parlamentar de R$ 295.000,00 indicada por ele em 2017. O deputado também anunciará um novo recurso, indicado neste ano, no valor de R$ 100.000,00 para o custeio. O evento será às 16h30 na Prefeitura.

Diego Garcia afirma que o veículo e a nova emenda parlamentar, que foram solicitados pelo prefeito Wagner Martins, beneficiarão a saúde e mudarão a vida da população. “Tenho certeza que com o novo ônibus adaptado para a saúde será muito mais fácil e célere o transporte das pessoas, especialmente as com deficiência, que precisam acessar os serviços médicos. Neste ano, também indicamos mais R$ 100 mil para atender às necessidades da saúde do município através do custeio. Grande vitória para Ribeirão do Pinhal! ”, afirmou Garcia.

Recursos para Ribeirão do Pinhal

Além desses recursos, Diego Garcia já entregou novos equipamentos para o Hospital e Maternidade de Ribeirão do Pinhal, do grupo Nossa Senhora das Graças, adquiridos por meio de uma emenda parlamentar de R$ 250 mil (2016). No mesmo ano, ele também destinou outra emenda de R$ 60 mil para aquisição de um kit para o Conselho Tutelar. Os materiais também já foram entregues.