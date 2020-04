Doutor Francisconi assina decreto de calamidade pública em Rolândia por conta do coronavírus

Uma reunião ontem (03) no gabinete do Prefeito Doutor Francisconi reunindo os integrantes do Comitê de Gestão de Crise para o Covid-19 como Servidores da Secretaria de Saúde, o Secretariado Municipal, Defesa Civil Municipal, o Presidente da Câmara Vereador Alex Santana, o presidente da ACIR Márcio do Carmo Lopes e a presença do Deputado Estadual Cobra Repórter, representando o Governo Estadual, definiu, por meio do Decreto Municipal 89/2020, declarar situação de Calamidade Pública no Município de Rolândia em razão do enfrentamento à situação emergência de saúde pública internacional resultante na pandemia do Coronavírus - COVID-19, e determina outras providências. Leia o Decreto AQUI.

NC/PMR