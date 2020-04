Doutor Francisconi participa de reunião da Amepar e entidade sugere o comércio fechado até a páscoa

Em reunião realizada ontem (03) em Londrina, na sede da entidade, o Prefeito Doutor Francisconi participou de reunião com outros 17 Prefeitos das cidades que integram a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (AMEPAR) para discutir em conjunto a possibilidade de reabertura do comércio.

No encontro, a AMEPAR se posicionou a favor de manter o fechamento do comércio por pelo menos mais uma semana (até a Páscoa).

Com 18 prefeitos presentes - a entidade tem 22 municípios, a maioria entendeu que a medida protetiva tem de ser mantida até nova reavaliação.

A recomendação da AMEPAR respeita as diferenças de realidade entre os municípios e ressalta a necessidade de reforçar as medidas restritivas nos setores que estão abertos.

Os Prefeitos da Associação de Municípios estão permanentemente reunidos via grupo de Whatsapp, acompanhando os acontecimentos em tempo real.

A proposta é agir em bloco como estratégia para combater a velocidade do avanço do coronavírus.

Asimp/Amepar