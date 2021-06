“É muito importante esta troca de experiência entre os municípios”, comenta Edimar Santos

O vice-presidente da Associação dos Municípios Paraná (AMP) e Prefeito de Santa Cecília do Pavão Edimar Santos destacou nesta semana ao Blog do Marcos Junior sobre a importância da troca de experiência entre os municípios.

Ele esteve juntamente com o prefeito de Ourinhos Lucas Pocay durante recepção ao Ministro da Educação Milton Ribeiro e o Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Marcelo Ponte.

“Quero agradecer ao prefeito de Ourinhos pela recepção aos prefeitos do Estado do Paraná neste evento. Todos puderam verificar sobre seus projetos e ações diretamente aos técnicos do FNDE”, comenta Edimar Santos. Ele ainda ressalta que a troca de experiência entre os municípios do Norte do Paraná e Sudoeste de São Paulo torna essencial para o crescimento de toda a região.

