Eleição Sertanópolis - Juíza eleitoral julga improcedente ação movida pela oposição contra prefeita Ana Ruth

Como já era esperado pelo advogado Maurício Carneiro, que atuou em defesa da prefeita de Sertanópolis, Ana Ruth Secco e de seu vice, Jose Rogério dos Santos, a ação eleitoral movida contra ela pela oposição foi julgada improcedente pela Justiça Eleitoral.

"Confirmou-se, assim, a lisura de sua campanha e do processo que permitiu que ela tivesse a histórica e merecida vitória em do grupo da situação, reconhecendo assim os trabalhos da prefeita eleita, de seu vice e de seu grupo político, os quais representam anos de trabalho em prol da população de Sertanópolis", afirma Maurício Carneiro.

Entenda a ação

A ação de inelegibilidade, alegando abuso do poder econômico ou político e uso indevido de meio de comunicação social, foi movido por Edson Pedro Almeida Filho, que foi vice do então prefeito Tide Balzanelo e candidato a prefeito no último pleito derrotado por Ana Ruth.

Inconformado com a derrota, Almeida Filho, pertencente a um poderoso grupo político de Balzanelo e do pai, Edson Pedro Almeida, apresentou vários argumentos, todos rejeitados pela Juíza Eleitoral Karina de Azevedo Malaguido.

Dívida

Almeida Filho não aceitou a derrota e nem as críticas feitas por Ana Ruth e os vereadores elencados na ação em relação às dívidas milionárias de seu pai para com a Prefeitura do Sertanópolis, dívidas estas que superam 10 milhões de reais.