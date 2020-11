Eleições 2020: Pesquisa aponta vitória de Alex Santana em Rolândia

Pesquisa realizada pela Arbeit Intelligence (Av. Souza Naves 09 | sala 908 Ed Julio Fuganti (43) 3029-1797 - Centro - Cep 86010-160 Londrina PR), registrada no TSE, sob protocolo nº PR-02069/2020 e divulgada nesta quinta-feira, 12 de novembro, aponta que o candidato Alex Santana (PSD) venceria as eleições na cidade de Rolândia com 46.67% dos votos válidos, contra 31.33%, do segundo colocado Ailton Maistro (PSL). O terceiro colocado, Delegado Lara(P) tem 12.33% dos votos e Miltinho Alves(P), 9.67%. As abstenções somam 14.00% e os brancos/nulos 11.00%.

Estes percentuais referem-se ao item da pesquisa estimulada, onde o entrevistador mostra o cartão com os nomes dos candidatos aos pesquisados.

O trabalho de campo foi realizado no período de 11/11/2020. Foram entrevistados 400 eleitores maiores de 16 anos, sendo 195 do sexo masculino e 205 do sexo feminino. A margem de erro da pesquisa é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos dentro de um intervalo de confiança estimado de 95%.

Segue abaixo a pesquisa para análise.

Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral

Resolução 23.600/2019 de 12 de dezembro de 2019

Registrada no TSE/Sob protocolo nº PR-02069/2020

Liberado para divulgação a partir do dia 12 de novembro de 2020

ESPONTÂNEA PREFEITO: Se a eleição para Prefeito de Rolândia fosse hoje, em quem você votaria?

ESTIMULADO PREFEITO: Se a eleição para Prefeito de Rolândia fosse hoje, com esses candidatos para prefeito e vice prefeito, em qual você votaria?

Se a eleição para Prefeito de Rolândia fosse hoje, com esses candidatos, em quem você não votaria de jeito nenhum, mesmo se fosse candidato único?

