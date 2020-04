Em Assaí, escola estadual produz máscaras-escudo

As máscaras são produzidas por impressão 3D, em máquina doada pelo Governo do Estado à instituição em 2018.

A equipe do Centro Estadual de Educação Profissional (Ceep) Maria Lydia Cescato Bomtempo, em Assaí, no Norte Pioneiro, está empenhada na prevenção ao coronavírus. Nos últimos dias, professores da instituição têm se dedicado a produzir máscaras-escudo, também chamadas de face shields, que serão entregues a profissionais de saúde da região.

As máscaras são produzidas por impressão 3D, em máquina doada pelo Governo do Estado à instituição em 2018. Enquanto o suporte é impresso em PLA, polímero produzido a partir de recursos renováveis, a proteção frontal é montada com folhas de acetato.

Quem coordena a produção dos equipamentos no Ceep são dois professores do Curso Técnico em Eletroeletrônica, Paulo Italo Stachuk e Mariani Oliveira de Souza, que contam com o suporte do diretor da instituição, Aquiles Cesar Fernandes, e apoio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel).

A iniciativa, contudo, atraiu a atenção de mais 50 voluntários, aproximadamente, que trabalham com outras máquinas de impressão 3D, além da que é de uso do Ceep.

“A ideia surgiu com o propósito de contribuir de alguma forma para saúde pública neste momento, utilizando nosso conhecimento técnico e recursos disponíveis para o desenvolvimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais da saúde’, diz Fernandes. Segundo ele, essas máscaras poderão ser utilizadas por médicos e enfermeiros, profissionais que estão na frente dessa batalha contra o coronavírus.

Demanda

O objetivo primeiro da ação era destinar as máscaras ao Hospital Universitário de Londrina. Após o início do processo, contudo, outras instituições de saúde da região entraram em contato com a equipe do Ceep solicitando doações dos EPIs. Como a produção é limitada - um suporte demora cerca de 1 hora e 50 minutos para ser impresso -, a ideia é atender à demanda progressivamente.

Até o momento, somado o produzido pelo Ceep e pelos demais voluntários, foram fabricadas mais de 500 máscaras.