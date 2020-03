Em medida de prevenção ao Covid-19, Saúde de Tamarana reorganiza serviços

Em mais uma ação para prevenir os tamaranenses do novo coronavírus, a Secretaria municipal de Saúde reorganizou serviços de atendimento à população. As medidas foram implantadas ao longo desta semana.

Os moradores que estiverem com síndrome respiratória devem procurar o ambulatório localizado à esquerda da entrada principal do Hospital Municipal São Francisco. O espaço foi preparado para atender exclusivamente esses pacientes.

Ao mesmo tempo, a entrada principal da unidade continua a receber demais casos de urgência e emergência que não são síndrome respiratória.

Caso o munícipe ainda tenha dúvidas, a orientação da secretaria é para ligar para o 3398-1981 antes de ir ao hospital.

UAPS do Centro

Já para a Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Plínio Pereira de Araújo, do Centro, têm de se dirigir exclusivamente os usuários que fazem controle de hipertensão e de diabetes, quem precisa trocar a receita de remédios, entre outras demandas de rotina (exceto as do público formado por gestantes e bebês).

Lá também é feita a entrega de medicamentos de uso contínuo, antibióticos e controlados. Além disso, os idosos que não estão em situação de emergência e não têm síndrome respiratória são atendidos nessa UAPS.

UAPS do Jardim Juny

A Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Padre Carmel Bezzina, do Jardim Juny, passou a priorizar o atendimento de gestantes, bebês e mães com recém-nascidos. Ou seja, concentrou o pré-natal e procedimentos de puericultura.

A vacinação de rotina nas duas UAPS segue sem alterações, assim como as consultas agendadas anteriormente. A campanha de imunização contra a gripe, por sua vez, é realizada nas duas escolas municipais da área urbana para evitar aglomerações.

Ligue antes de ir

A Secretaria municipal de Saúde reforça que, caso tenha dúvidas sobre qual UAPS procurar, o usuário deve ligar antes para as próprias unidades. A do Centro atende no 3398-1983. Já no Jardim Juny, o telefone é o 3398-1987.

NC/PMT