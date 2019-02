Em reunião com governador, prefeito reivindica atração de indústrias para a região

Acompanhado de prefeitos da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), o prefeito de Tamarana, Beto Siena, reuniu-se com o governador do Paraná, Ratinho Junior, em Curitiba, na segunda-feira (11).

O encontro teve como pauta demandas consideradas prioritárias pelos 22 municípios do norte do Paraná que integram a entidade. Entre elas, duplicação de rodovias, segurança pública e licenciamento ambiental.

A vinda de indústrias para ampliar o desenvolvimento regional também foi reivindicada ao governador. "Falamos sobre o interior do Paraná, principalmente as cidades de até 20 mil habitantes, terem mais condições para atrair indústrias. E o governador deixou bem claro que sua equipe já trabalha com essa pauta", contou Beto Siena.

Eleito presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar) em dezembro de 2018, o prefeito apresentou necessidades da saúde da região a Ratinho Junior. "Discutimos questões como a do Cismepar, que tem uma fila grande de cirurgias eletivas. Foi uma reunião bem ampla", disse Beto.

Também participaram do encontro o chefe da Casa Civil do governo do Paraná, Guto Silva; os deputados federais Luisa Canziani e Stephanes Junior; e os deputados estaduais Alexandre Curi, Devanil Reginaldo da Silva (Cobra Repórter), Tercílio Turini e Tiago Amaral.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT