Em Sertaneja, Romanelli e Ratinho Junior anunciam investimentos para 14 cidades

O deputado Romanelli (PSB) acompanha o governador Ratinho Junior (PSD) nesta terça-feira (14), em Sertaneja, na liberação de R$ 9,6 milhões em investimentos, compras de equipamentos e obras para 14 cidades da região Norte.

Romanelli e Ratinho também participam da apresentação oficial do empreendimento Hard Rock Café Ilha do Sol, complexo turístico entre as cidades de Sertaneja e Primeiro de Maio, que está recebendo R$ 100 milhões em investimentos privados e terá 311 unidades, entre apartamentos, chalés e bangalôs.

“São investimentos do Governo e também da iniciativa privada que vão assegurar desenvolvimento com geração de emprego e aumento da renda na região de Sertaneja e Primeiro de Maio”, disse Romanelli.

Cidades

Entre as 14 cidades que receberão recursos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, sete são atendidas por Romanelli. Cornélio Procópio terá quase R$ 5 milhões para pavimentação de ruas da cidade. Itambaracá vai comprar três carros com repasse de R$ 142 mil.

Já Nova América da Colina comprará uma pá-carregadeira para o parque de máquinas da prefeitura com R$ 325 mil. Santo Antônio do Paraíso garantiu R$ 312 mil para a pavimentação e melhorias urbanas no acesso ao Parque Ecológico.

O município de São José da Boa Vista receberá o repasse de R$ 519 mil para a aquisição de uma motoniveladora. Para Sapopema, serão R$ 351 mil do Estado para pavimentação e melhorias na rua Amálio Domingues Guerreiro e para Sertaneja o repasse será de R$ 207 mil para a compra de um trator agrícola, com contrapartida da prefeitura.

Hard Rock

O resort em construção na Ilha do Sol, um investimento de R$ 100 milhões, tem inauguração prevista para 2020. É o primeiro hotel da rede no Brasil. O local é banhado pelos rios Paranapanema e Tibagi e o acesso será por barcos pelo rio Tibagi.

O Hard Rock Hotel tem mais de 2 mil metros quadrados e contará com 196 quartos, 40 chalés, 16 Villas e três restaurantes . Ao todo a área onde está sendo construído o hotel, tem mais de 30 mil alqueires.

Terá também um bar na cobertura do hotel, três piscinas e lago de água termal. O hotel contará com uma área destinada aos clientes corporativos. Serão 1.278 m² destinados a reuniões. Outra característica do resort será a infraestrutura para esportes aquáticos como wakeboarding, esqui, vela e outras atividades.

