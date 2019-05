Empresa adquire barracão em Rolândia e vai modernizar e ampliar atuação na cidade

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernesto Nogueira, e o Assessor da pasta, Arnaldo Camilo de Lima, fizeram uma visita a sede de Grupo Fortaleza Agromercantil, em Londrina, que adquiriu o antigo imóvel da Darom, na entrada da cidade, às margens da BR-369 e que vai expandir e modernizar a atuação em Rolândia. Na ocasião, conversaram com os representantes da companhia, Paulo Henrique Tressoldi, Paulo Henrique Tressoldi Júnior, Marcelo Bortolotto e Caio César Casagrande.

A empresa opera na importação e exportação de café e vai utilizar o espaço para aumentar sua operação no Município, visto que hoje, está trabalhando na região da Vila Oliveira.

O espaço será utilizado enquanto depósito do produto e vai gerar mais empregos na cidade, além de promover um salto na arrecadação. Ernesto Nogueira, em nome do Prefeito Doutor Francisconi, se colocou a disposição para contribuir no processo da mudança para o novo barracão, situado em um ponto estratégico do modal rodoviário estadual. Ele elogiou a decisão da empresa, que valorizou Rolândia devido a localização geográfica e a capacidade de mão-de-obra especializada.

NCPMR