Empresa de call center anuncia unidade em Tamarana

Prefeito anuncia empresa de call center em Tamarana: 40 vagas serão abertas em curto prazo

A vinda para Tamarana de uma unidade da empresa Sales2You Multiserviços, do ramo de call center de vendas, foi concretizada na quarta-feira (12). O prefeito Beto Siena se reuniu com representantes do empreendimento, que tem sede em Londrina, para definição dos detalhes finais da instalação do novo negócio no município.

"Hoje [quarta-feira, 12] foi batido o martelo em relação a essa empresa vir para Tamarana. O empresário [Ney Cunha] está no ramo há muito tempo e gostou do município. Eles têm uma grande demanda de crescimento e precisam começar de imediato", afirmou o prefeito.

Também participaram do encontro o vice-prefeito Sérgio Nakata, a vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Tamarana (Acit), Anice Al Chaar Hirle, e o empresário Neivaldo Barbosa.

De acordo com o proprietário da Sales2You, Ney Cunha, a empresa pretende dar início à sua operação em Tamarana dentro de 45 dias. Conforme ele, serão abertas 20 vagas para o cargo de operador de telemarketing no primeiro mês de funcionamento. Em seguida, haverá mais 20 oportunidades, já com projeção para dobrar esse número de 40 vagas.

"Agradeço a Tamarana por nos dar essa oportunidade. Temos certeza que foi a nossa melhor escolha, de trazer uma oportunidade de emprego para mais de 40 pessoas", disse Cunha. "[A empresa] veio em um momento difícil, de pandemia. A gente vê a cobrança que existe da comunidade, que precisa de emprego", acrescentou o prefeito. A novidade também foi anunciada através deste vídeo (https://youtu.be/GeYYiXbBldQ).

A Sales2You irá se instalar em um imóvel na área central de Tamarana. O espaço abrigava anteriormente a loja de confecções do empresário Nei Barbosa. "O projeto dando certo, nós vamos ampliar ainda mais e investir cada vez mais na cidade para fazer com que os negócios cresçam e a gente possa trazer renda e receita para o município", declarou o proprietário do empreendimento.

Currículos

Candidatos interessados em uma das dezenas de vagas de operador de telemarketing já podem enviar currículo para o e-mail rh@sales2you.com.br

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT