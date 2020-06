Engenharia da Copel conclui projeto básico da Usina Salto Grande

A Copel concluiu o novo projeto básico da Usina Hidrelétrica Salto Grande (49 MW), prevista para o rio Chopim, entre Coronel Vivida e Pato Branco, na região sudoeste do Paraná. Foram sete meses de trabalho árduo que resultou em uma proposta que trará ganhos sociais e ambientais. O novo projeto desloca o eixo da barragem 6 km para montante (rio acima) em relação ao original. A mudança vai permitir que a área do reservatório seja reduzida de 9,41 km² para 7,14 km², evitando o alagamento de uma região ocupada por pequenos agricultores sem que haja perda do potencial de geração de energia.

As atividades foram coordenadas pela Diretoria de Desenvolvimento de Negócios da Copel, que confiou a missão de revisar o projeto aos profissionais da Superintendência de Engenharia de Obras (SOE) da Copel Geração e Transmissão. Geralmente, os projetos básicos de engenharia já chegam prontos ou são contratados, cabendo à Copel acompanhar a elaboração do material.

A remodelação do projeto básico foi executada por meio da colaboração de profissionais de diversas áreas da empresa. “O trabalho em equipe e a dedicação de todos foram fundamentais para que o estudo continuasse sendo feito mesmo com as restrições impostas pela pandemia, com isso a entrega foi realizada dentro do prazo previsto”, comentou o diretor de Desenvolvimento de Negócios da Copel, Cassio Santana da Silva.

O projeto original da Usina pertencia à Foz do Chopim Energética e foi adquirido pela Copel em maio de 2019. A partir de então, a Companhia ficou responsável por atualizar os estudos ambientais, sociais e de engenharia do empreendimento e solicitar a licença ambiental prévia ao Instituto Água e Terra (IAT). Quando a licença prévia for emitida, a Copel poderá participar de um leilão para venda da energia a ser produzida pela Usina e, tendo sucesso no leilão, partirá para a etapa de implantação.

Próximas etapas

O novo projeto básico e o respectivo sumário executivo seguem agora para a Aneel, com o objetivo de obter o Despacho do Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo - documento necessário para que a Agência solicite a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica para o Empreendimento que é exigida no processo de licenciamento ambiental prévio junto ao IAT.

Esta semana, a Diretoria de Desenvolvimento de Negócios da Copel iniciou o processo de consulta ao mercado para obter propostas de fornecimento de bens e serviços para implantação da usina e do sistema de transmissão associado. Em paralelo, seguem as atividades de elaboração de especificação técnica para solicitação de propostas de fornecedores para execução dos serviços de licenciamento ambiental do empreendimento.

Estão em andamento também análises de risco, técnicas e regulatórias para o aumento da precisão da modelagem econômico-financeira para aumentar a competitividade do empreendimento no próximo leilão de energia nova A-6, a ser organizado pela Aneel – ainda sem data definida. Para participar do leilão, a usina precisa da licença ambiental prévia do IAT. Os estudos ambientais elaborados para o empreendimento estão sendo analisados pela equipe técnica do órgão.

Em breve, também será iniciada a elaboração dos estudos exigidos pelo Ibama para emissão da anuência para futura retirada de vegetação na área do empreendimento, além da sondagem geológica e dos serviços de atualização cadastral das áreas que serão desapropriadas para formação do reservatório.

Alina Prochmann/Asimp