Enio Verri estreita laços políticos em Apucarana e visita ONGs de acolhimento em Jandaia do Sul

O deputado federal Enio Verri visitou e prometeu apoio a duas ONGs de acolhimento em Jandaia do Sul, a Florart Vida e a Fazenda Esperança São Sebastião. Em Apucarana, estreitou laços com apoiadores

A primeira visita foi à Associação Florart Vida, em Jandaia do Sul. A ONG oferece às crianças, adolescentes e jovens cursos profissionalizantes, acolhimento social e alimentação. Em alguns casos, a Associação também abre as portas para adultos e idosos. As ações são destinadas, principalmente, para aqueles que estão em vulnerabilidade social. O local sobrevive de doações e venda de biscoitos feitos por voluntários.

O barracão onde funciona a Florart foi atingido por uma forte chuva de granizo e ficou bastante danificado. Todos os vidros do prédio foram quebrados. A situação sensibilizou o deputado federal Enio Verri, assim como o trabalho realizado pelos voluntários da ONG.

Em apoio, Enio Verri se comprometeu a enviar para a Florart uma emenda parlamentar de R$200 mil. O recurso será para a reforma do prédio e a construção de um estacionamento.

“A Florart me encantou. A ONG é um local de inclusão social e de um trabalho muito bonito para dar esperança aos jovens e toda população de Jandaia do Sul. Atendi a esse convite e optei por atender outro pedido da Associação. Vou destinar uma emenda de R$ 200 mil para a recuperação do prédio da Associação e a construção do estacionamento. Visto que é um investimento que irá resultar diretamente na melhoria na qualidade de vida daqueles que utilizam este espaço. É um grande prazer ajudar a Florart, porque sei que estarei ajudando com a promoção social de um grupo significativo da população de Jandaia do Sul”, afirmou Enio Verri.

A visita às instalações da Florart Vida foi conduzida pelo diretor da Florart, Norberto Rodrigues; pela secretária da Florart, Bruna Crivelaro; pela assistente social da Florart Bianca Padovan; pela professora voluntária, Vilma Sanches; e pelo ex-vereador, Brasileiro.

Encontro professores

Antes de seguir para a Fazenda Esperança São Sebastião, Enio Verri fez uma pausa para conversar com os professores de Jandaia do Sul. O deputado federal esclareceu as dúvidas dos professores sobre a PEC 32, a Reforma Administrativa. Além disso, reforçou total apoio tanto à categoria quanto aos demais servidores públicos. Além dos professores, também participou da reunião Kauan Luceno, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná.

Fazenda Esperança São Sebastião

Na Fazenda Esperança São Sebastião, Enio Verri foi recebido por Edilson Gomes, responsável pelo local. A instituição pertence à Igreja Católica e oferece acolhimento para dependentes químicos que querem se libertar do vício. Edilson conta que era dependente e foi acolhido pela comunidade terapêutica pela qual tem grande carinho e gratidão. Livre da dependência química diz que agora tem a missão de cuidar daqueles que estão na mesma situação que ele já viveu. “Perdi tudo por causa da droga, mas ganhei a chance de ajudar outras pessoas”, explica Edilson.

Enio Verri conheceu as instalações e a história da ONG. Passou pelo refeitório, pela horta, campo de futebol. No local, são oferecidas diversas atividades terapêuticas. “É preciso ter um coração enorme e muita disposição para fazer o bem. Isso tem que ser valorizado. Parabéns!”, destacou Enio Verri. O deputado federal se solidarizou com a causa, se dispôs a ouvir as demandas e se comprometeu em ajudar a ONG. Angelo Favaro, presidente da Fazenda Esperança São Sebastião, também esteve presente na visita.

Encontro com lideranças em Apucarana

A conversa em Apucarana aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação (Stiaa). O grupo debateu o cenário político atual e destacou a importância de unir forças para promover uma política mais humana, que busque melhorar a vida dos paranaenses. Enio Verri ouviu as demandas, sugestões e posicionamentos de lideranças. O objetivo é encontrar o melhor caminho para o bem comum.

Participaram do encontro: Marli de Castro, presidente do Sindicato dos Empregados de serviço de Saúde de Apucarana e Região e diretora executiva do PT; Aurita Bertoli, ex-vereadora e executiva do PT; Jane Reis, integrante do diretório do PT; José Aparecido Gomes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação; Arilson Chiorato, deputado estadual; Tais Rafaela Bueno, presidente do PT; e Odarlone Orente, médico da comunidade.