Escola de Tamarana recebe mais de r$ 160 mil em melhorias

Piso trocado, coberturas instaladas e pintura realizada: escola municipal recebe melhorias

A Escola Municipal Professora Taeko Lima Almeida, do Jardim Juny, está de cara nova. Desde o fim de 2018 até maio de 2019, a Prefeitura de Tamarana aplicou R$ 165.661,64 em recursos próprios para aprimorar a estrutura da unidade, que, atualmente, atende 290 estudantes dos ensinos infantil e fundamental durante os períodos matutino e vespertino.

As intervenções abrangeram a instalação de duas unidades modulares (além da construção de acessos cobertos aos locais, que, por sua vez, passaram a abrigar a biblioteca e o refeitório da escola); edificação de cobertura na entrada do prédio; ampliação de uma sala de aula para atender o ensino infantil; troca de todo o piso do pátio e dos corredores; aquisição de mobiliário e restauração e pintura de muro. A mais recente ação ocorreu ao longo do último sábado (18), quando o pátio e áreas de acesso foram pintadas. “Diferentes situações foram sanadas, e a escola ganha com isso”, resumiu o prefeito de Tamarana, Beto Siena.

A diretora da instituição, Valdenice Gouveia Paz, lembrou que, devido ao encerramento das atividades do Centro de Educação Infantil (CEI) filantrópico Vinde a Mim, a unidade municipal, desde o início do ano letivo, passou a contar com 50 crianças a mais do P5 (ensino infantil). "É um sentimento de muita felicidade ver o espaço físico da escola cada vez melhor", contou. "O piso era um dos nossos maiores problemas", acrescentou a diretora. Bastante escorregadia, a estrutura fazia parte do prédio desde sua inauguração, em janeiro de 2015.

Trabalho prossegue

De acordo com a secretária municipal de Educação, Maisa Nakata, ações como essa também serão executadas em demais unidades de ensino do município. "Temos conseguido avançar este ano. Em 2019, queremos atender as maiores necessidades por melhorias nas escolas municipais, já que os alunos estão em maior número", afirmou ela.

A próxima ação planejada pela Educação é o início da reforma do telhado da Escola Municipal Professora Iracema Torres Rochedo. Parte do serviço está prevista para ocorrer durante o recesso de julho deste ano. Além disso, a pasta trabalha para providenciar a construção de um muro em substituição a um trecho de alambrado do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Criança Esperança e também instalar cobertura no pátio da Escola Rural Municipal Enes Barbosa.

Festa da Família

Ainda na Escola Municipal Professora Taeko Lima Almeida, comemorou-se na última sexta-feira (17) o Dia Internacional da Família, que é celebrado anualmente em 15 de maio. Os estudantes fizeram uma série de apresentações com o objetivo de fortalecer o vínculo familiar e promover a integração entre as famílias e a escola.